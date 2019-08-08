На лікарняні та декретні за півроку пішло 7,2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Лікарняні та декретні у І півріччі отримали 1,5 млн українців, на це виділили близько 7,24 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Фонду соціального страхування України.
"Фондом соціального страхування України упродовж перших 6 місяців 2019 року було прийнято від страхувальників заяв-розрахунків для фінансування матеріального забезпечення для більш ніж 1,5 млн застрахованих осіб. Загальна сума коштів становила 7,26 млрд гривень, що на 19,7% більше, ніж за той же період минулого року", - вказали у Фонді.
Як зазначається, з них 69,8% – допомога по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними), 29,9% – допомога по вагітності та пологах і 0,3% – допомога на поховання.
Як повідомляв УНН, за п’ять років українкам виплатили 1,7 млрд грн декретних.