На больничные и декретные за полгода ушло 7,2 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Больничные и декретные в I полугодии получили 1,5 млн украинцев, на это выделено около 7,24 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.
"Фондом социального страхования Украины на протяжении первых 6 месяцев 2019 года было принято от страхователей заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,5 млн застрахованных лиц. Общая сумма средств составила 7,26 млрд гривен, что на 19,7% больше, чем за тот же период прошлого года", - указали в Фонде.
Как отмечается, из них 69,8% - пособие по временной потере трудоспособности (оплата по больничным), 29,9% - пособие по беременности и родам и 0,3% - пособие на погребение.
Как сообщал УНН, за пять лет украинкам выплатили 1,7 млрд грн декретных.