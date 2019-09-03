За сім місяців понад 93 тис. українок отримали декретні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. За сім місяців більше ніж 93 тисячі жінок в Україні отримали допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Про це повідомили УНН у пресцентрі Фонду соціального страхування.
"За оперативними даними перших семи місяців 2019 року, Фонд соціального страхування профінансував надання допомоги по вагітності та пологах для понад 93 тисяч працюючих жінок. На ці цілі Фонд направив 2,63 млрд гривень, що на 14,1% більше, ніж за той же період минулого року", - повідомили у пресцентрі.
Також у Фонді нагадали, що отримати листок непрацездатності у зв’язку з пологами можна з 30 тижня вагітності на 126 календарних днів.
Додамо, на лікарняні та декретні за півроку пішло 7,2 млрд грн.
Нагадаємо, що українці запропонували Президенту доплачувати жінкам 10% від пенсії за кожну народжену дитину.