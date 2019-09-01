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Українці хочуть, аби жінкам доплачували 10% до пенсії за кожну народжену дитину

Українці хочуть, аби жінкам доплачували 10% до пенсії за кожну народжену дитину

Київ • УНН

 • 35636 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українці пропонують Президенту України Володимиру Зеленському доплачувати жінкам до пенсії 10% від суми за кожну виношену, народжену та виховану нею дитину, передає УНН із посиланням на сайт президента, де і розміщена петиція № №22/071564-еп.

"При виплаті пенсії, доплачувати, всім жінкам по 10% від суми за кожну виношену, народжену і виховану нею дитину. Всім бездітним - залишити зароблену нею пенсію без змін. Для роботи у бездітних набагато більше було можливостей, ніж у тих, які займалися паралельно вихованням дітей, і своїм підірваним вагітністю та пологами здоров'ям", - йдеться в тексті петиції.

Петиція зареєстрована 30 серпня. До завершення збору підписів залишився 91 день.

Додамо, що петиція уже набрала 52 голоси з 25000 необхідних.

Нагадаємо, Кабмін удосконалив порядок надання деяких видів державної допомоги.

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