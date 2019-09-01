Украинцы хотят, чтобы женщинам доплачивали 10% к пенсии за каждого рожденного ребенка

"При выплате пенсии, доплачивать, всем женщинам по 10% от суммы за каждого выношенного, родившегося и воспитанного ею ребенка. Всем бездетным - оставить заработанную им пенсию без изменений. Для работы у бездетных гораздо больше было возможностей, чем у тех, которые занимались параллельно воспитанием детей, и своим подорванным беременностью и родами здоровьем", - говорится в тексте петиции.

Петиция зарегистрирована 30 августа. До завершения сбора подписей остался 91 день.

Добавим, что петиция уже набрала 52 голоса из 25 000 необходимых.

Напомним, Кабмин усовершенствовал порядок предоставления некоторых видов государственной помощи.