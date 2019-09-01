Украинцы хотят, чтобы женщинам доплачивали 10% к пенсии за каждого рожденного ребенка

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 24361 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115897 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126653 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117974 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123171 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127047 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152047 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150888 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140772 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 198476 просмотра

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Украинцы хотят, чтобы женщинам доплачивали 10% к пенсии за каждого рожденного ребенка

Украинцы хотят, чтобы женщинам доплачивали 10% к пенсии за каждого рожденного ребенка

Киев  •  УНН

 • 35629 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинцы предлагают Президенту Украины Владимиру Зеленскому доплачивать женщинам к пенсии 10% от суммы за каждого выношенного, родившегося и воспитанного ею ребенка, передает УНН со ссылкой на сайт Президента, где и размещена петиция № №22/071564-эп.

"При выплате пенсии, доплачивать, всем женщинам по 10% от суммы за каждого выношенного, родившегося и воспитанного ею ребенка. Всем бездетным - оставить заработанную им пенсию без изменений. Для работы у бездетных гораздо больше было возможностей, чем у тех, которые занимались параллельно воспитанием детей, и своим подорванным беременностью и родами здоровьем", - говорится в тексте петиции.

Петиция зарегистрирована 30 августа. До завершения сбора подписей остался 91 день.

Добавим, что петиция уже набрала 52 голоса из 25 000 необходимых.

Напомним, Кабмин усовершенствовал порядок предоставления некоторых видов государственной помощи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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