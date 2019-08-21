Кабмін удосконалив порядок надання деяких видів державної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні Кабінетом Міністрів удосконалено порядок надання деяких видів державної допомоги. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Сьогодні на засіданні уряду було прийнято постанову відповідно до якої:
— надано право на отримання допомоги на дітей з багатодітної сім’ї на підставі довідки про встановлення статусу багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї у разі відсутності відповідного посвідчення;
— забезпечено виплату за минулий період допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у разі несвоєчасного звернення опікуна чи піклування з поважних причин за продовженням її виплати;
— удосконалено порядок прийому заяв для призначення деяких видів державної допомоги уповноваженими особами об’єднаними територіальними громадами.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів виділив 5,4 млн грн на допомогу постраждалим в АТО та їхнім родинам.