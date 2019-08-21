На допомогу постраждалим в АТО та їхнім родинам уряд виділив 5,4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні Кабінет Міністрів виділив 5,4 млн грн на допомогу постраждалим в АТО та їхнім родинам. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
“Уряд надасть одноразову грошову допомогу на загальну суму 5,4 млн грн для сімей двох осіб, які загинули та шести осіб, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції”, — йдеться в повідомленні.
Зазначені кошти будуть спрямовані Міністерству соціальної політики з резервного фонду Державного бюджету України.
Нагадаємо, Уряд виділить 18,6 млн грн одноразової допомоги постраждалим учасникам АТО.