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На допомогу постраждалим в АТО та їхнім родинам уряд виділив 5,4 млн грн

На допомогу постраждалим в АТО та їхнім родинам уряд виділив 5,4 млн грн

Київ • УНН

 • 7425 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні Кабінет Міністрів виділив 5,4 млн грн на допомогу постраждалим в АТО та їхнім родинам. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

“Уряд надасть одноразову грошову допомогу на загальну суму 5,4 млн грн для сімей двох осіб, які загинули та шести осіб, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції”, — йдеться в повідомленні.

Зазначені кошти будуть спрямовані Міністерству соціальної політики з резервного фонду Державного бюджету України.

Нагадаємо, Уряд виділить 18,6 млн грн одноразової допомоги постраждалим учасникам АТО.

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