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6 марта, 19:19 • 120570 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131175 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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На помощь пострадавшим в АТО и их семьям правительство выделило 5,4 млн грн

На помощь пострадавшим в АТО и их семьям правительство выделило 5,4 млн грн

Киев  •  УНН

 • 7425 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня Кабинет Министров выделил 5,4 млн грн на помощь пострадавшим в АТО и их семьям. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли Украины.

“Правительство предоставит одноразовую денежную помощь на общую сумму 5,4 млн грн для семей двух человек, погибших и шести лиц, получивших инвалидность во время участия в антитеррористической операции”, — говорится в сообщении.

Указанные средства будут направлены Министерству социальной политики из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Напомним, Правительство выделит 18,6 млн грн одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО.

Украинские Национальные Новости

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