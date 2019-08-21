На помощь пострадавшим в АТО и их семьям правительство выделило 5,4 млн грн

“Правительство предоставит одноразовую денежную помощь на общую сумму 5,4 млн грн для семей двух человек, погибших и шести лиц, получивших инвалидность во время участия в антитеррористической операции”, — говорится в сообщении.

Указанные средства будут направлены Министерству социальной политики из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Напомним, Правительство выделит 18,6 млн грн одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО.