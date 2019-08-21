Кабмин усовершенствовал порядок предоставления некоторых видов государственной помощи

Сегодня на заседании правительства было принято постановление согласно которой:

— предоставлено право на получение пособия на детей из многодетной семьи на основании справки об установлении статуса многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи в случае отсутствия соответствующего удостоверения;

— обеспечена выплата за прошедший период пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, в случае несвоевременного обращения опекуна или попечительство по уважительным причинам за продлением ее выплаты;

— усовершенствован порядок приема заявлений для назначения некоторых видов государственной помощи уполномоченными лицами объединенными территориальными общинами.

Напомним, сегодня Кабинет Министров выделил 5,4 млн грн на помощь пострадавшим в АТО и их семьям.