За семь месяцев в обанкротившиеся банки поступило почти пять миллиардов грн

Из средств, поступивших львиную долю составляют поступления от продажи активов банков — 4,1 миллиарда гривен. Еще 630 млн — в виде погашенных кредитов. Несколько меньше средств поступило от аренды имущества и погашения ценных бумаг — 83 миллиона и 16 миллионов гривен соответственно.

Также на сайте Фонда статистика только за июль: “За июль 2019 года поступления в неплатежеспособных банков составляли 532,5 млн грн, из которых 324,8 млн грн — от продажи активов этих банков”.

Больше всего средств в июле поступило в “Дельта банка”, на втором месте “КБ” Надра“, а на третьем — “ВиЭйБи Банк”.

Ранее УНН писал о том, что Всемирный банк инвестирует в агросектор Украины двести миллионов долларов.