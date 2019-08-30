За семь месяцев в обанкротившиеся банки поступило почти пять миллиардов грн

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117079 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127824 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119104 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124048 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127506 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152383 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150916 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140795 просмотра

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За семь месяцев в обанкротившиеся банки поступило почти пять миллиардов грн

За семь месяцев в обанкротившиеся банки поступило почти пять миллиардов грн

Киев  •  УНН

 • 10764 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. С января по июль 2019 года на счета банков-банкротов поступило 4,9 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Из средств, поступивших львиную долю составляют поступления от продажи активов банков — 4,1 миллиарда гривен. Еще 630 млн — в виде погашенных кредитов. Несколько меньше средств поступило от аренды имущества и погашения ценных бумаг — 83 миллиона и 16 миллионов гривен соответственно.

Также на сайте Фонда статистика только за июль: “За июль 2019 года поступления в неплатежеспособных банков составляли 532,5 млн грн, из которых 324,8 млн грн — от продажи активов этих банков”.

Больше всего средств в июле поступило в “Дельта банка”, на втором месте “КБ” Надра“, а на третьем — “ВиЭйБи Банк”.

Ранее УНН писал о том, что Всемирный банк инвестирует в агросектор Украины двести миллионов долларов.

Украинские Национальные Новости

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