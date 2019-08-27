Мінфін та Світовий банк підписали угоду на 200 млн дол. для інвестицій в агросектор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Світовий банк та Міністерство фінансів підписали угоду про залучення 200 мільйонів доларів на проект прискорення приватних інвестицій в сільське господарство. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінфіну.
"Сьогодні міністр фінансів Оксана Маркарова та директор СБ у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен підписали угоду про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України", сума позики за яким становить 200 млн дол. США", - повідомили у відомстві.
Залучення позики, як зазначається, дозволить:
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- створити та запустити Державний аграрний реєстр,
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- провести інвентаризацію земель держвласності та внести відомості про них до Державного земельного кадастру,
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- розробити методологію розробки планів землекористування для ОТГ,
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- провести супутникове картографування території України,
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- посилити систему держконтролю на держкордоні України з урахуванням вимог ЄС та світових практик,
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- розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпечність харчових продуктів та вимог ринків експорту.
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"Україна... потребує таких проектів, як цей, зокрема, для підготовки земельної реформи і прозорого відкриття ринку землі. Упевнена, його успішна реалізація стане хорошим прикладом для наступних проектів з іншими МФО, що дозволить нам збільшувати кількість інструментів для участі приватного бізнесу у розвитку агросектору", - зазначила Маркарова.
Раніше у НБУ вказали, що банківська система готова до роботи з земельним ринком.