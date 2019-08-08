Банківська система готова до роботи з земельним ринком - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Банківська система України готова до роботи з ринком землі. Про це повідомив заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб в інтерв'ю Financial Observer, передає УНН.
"Земля - це актив. Банківська система готова до роботи з землею. Для банківської системи ця (сільськогосподарська земельна реформа - ред.) стане хорошим кроком, оскільки вона означає, що з'являється додатковий актив, який може виступати як (застава - ред.) за кредитом", - сказав Сологуб.
При цьому, він не вважає, що МВФ вимагатиме, щоб Верховна Рада негайно ухвалила цю реформу, водночас для Світового банку це могло б стати вирішальною умовою.
Солугуб додав, що нинішня ситуація з земельною реформою є "прикладом з підручника з мікроекономіки".
"Цей ринок вже існує. Однак цей ринок залишається в тіні. Ось чому ціни на (сільськогосподарські - ред.) землі викривлені. Реформа наведе порядок", - додав він.
Раніше Сологуб заявив, що міжнародні партнери очікують від України насамперед антикорупційну, судову і земельну реформу, а також продовження виваженої фіскальної політики і зниження частки простроченої заборгованості в кредитному портфелі банківської системи.