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Банківська система готова до роботи з земельним ринком - НБУ

Банківська система готова до роботи з земельним ринком - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Банківська система України готова до роботи з ринком землі. Про це повідомив заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб в інтерв'ю Financial Observer, передає УНН.

"Земля - це актив. Банківська система готова до роботи з землею. Для банківської системи ця (сільськогосподарська земельна реформа - ред.) стане хорошим кроком, оскільки вона означає, що з'являється додатковий актив, який може виступати як (застава - ред.) за кредитом", - сказав Сологуб.

При цьому, він не вважає, що МВФ вимагатиме, щоб Верховна Рада негайно ухвалила цю реформу, водночас для Світового банку це могло б стати вирішальною умовою.

Солугуб додав, що нинішня ситуація з земельною реформою є "прикладом з підручника з мікроекономіки".

"Цей ринок вже існує. Однак цей ринок залишається в тіні. Ось чому ціни на (сільськогосподарські - ред.) землі викривлені. Реформа наведе порядок", - додав він.

Раніше Сологуб заявив, що міжнародні партнери очікують від України насамперед антикорупційну, судову і земельну реформу, а також продовження виваженої фіскальної політики і зниження частки простроченої заборгованості в кредитному портфелі банківської системи.

Українські Національні Новини

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