Банковская система готова к работе с земельным рынком - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Банковская система Украины готова к работе с рынком земли. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer, передаёт УНН.
"Земля - это актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы эта (сельскохозяйственная земельная реформа – ред.) станет хорошим шагом, поскольку она означает, что появляется дополнительный актив, который может выступать в качестве (залога – ред.) по кредиту", - сказал Сологуб.
При этом, он не считает, что МВФ потребует, чтобы Верховная Рада немедленно приняла эту реформу, в то же время для Всемирного банка это могло бы стать решающим условием.
Солугуб добавил, что нынешняя ситуация с земельной реформой представляется "примером из учебника по микроэкономике".
"Этот рынок уже существует. Однако этот рынок остается в тени. Вот почему цены на (сельскохозяйственные – ред.) земли искажены. Реформа наведет порядок", - добавил он.
Ранее Сологуб заявил, что международные партнеры ожидают от Украины прежде всего антикоррупционную, судебную и земельную реформу, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.