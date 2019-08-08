В НБУ не исключают первого транша по новой программе МВФ еще в этом году

КИЕВ. 8 августа. УНН. В случае запуска новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда первый транш в размере 2 млрд долл. США по такой программе можно ожидать еще до конца этого года. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.