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У НБУ не виключають першого траншу за новою програмою МВФ ще цього року

У НБУ не виключають першого траншу за новою програмою МВФ ще цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У разі запуску нової програми співпраці України та Міжнародного валютного фонду перший транш обсягом 2 млрд дол. США за такою програмою можна очікувати ще до кінця цього року. Про це заявив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

"Національний банк вважає, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд дол. США. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами Національного банку, може надійти до кінця цього року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол. США. Приблизно на такі ж суми фінансування МВФ можна очікувати в 2020-2021 роках", - повідомили у прес-службі НБУ з посиланням на слова Дмитра Сологуба з інтерв’ю Financial Observer.

Як вказали у Нацбанку, нова програма з МВФ - це насамперед позитивний сигнал для інвесторів та міжнародних партнерів України, індикатор продовження реформ.

"Поточний рівень міжнародних резервів є достатнім для згладжування Нацбанком надмірних коливань на валютному ринку і виконання зобов’язань уряду", - додали у НБУ.

"Зобов’язання, які Україна візьме на себе в межах нової програми, навряд чи будуть сильно відрізнятися від тих, що включалися в попередні угоди. Міжнародні партнери очікують від України насамперед антикорупційну, судову і земельну реформу, а також продовження зваженої фіскальної політики і зниження частки простроченої заборгованості в кредитному портфелі банківської системи", - зауважили у Нацбанку.

Нагадаємо, НБУ продовжить співпрацю з МВФ для доступу до міжнародних ринків капіталу.

Українські Національні Новини

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