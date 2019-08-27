Минфин и Всемирный банк подписали соглашение на 200 млн долл. для инвестиций в агросектор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Всемирный банк и Министерство финансов подписали соглашение о привлечении 200 миллионов долларов на проект ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.
"Сегодня министр финансов Оксана Маркарова и директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подписали соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по проекту "Программа "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины", сумма займа по которому составляет 200 млн долл. США", - сообщили в ведомстве.
Привлечение займа, как отмечается, позволит:
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- создать и запустить Государственный аграрный реестр,
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- провести инвентаризацию земель госсобственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр,
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- разработать методологию разработки планов землепользования для ОТО,
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- провести спутниковое картографирование территории Украины,
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- усилить систему госконтроля на госгранице Украины с учетом требований ЕС и мировых практик,
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- разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
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"Украина... требует таких проектов, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли. Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора", - отметила Маркарова.
Ранее в НБУ указали, что банковская система готова к работе с земельным рынком.