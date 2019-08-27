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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120036 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130683 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121663 просмотра

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6 марта, 14:10 • 125609 просмотра

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Минфин и Всемирный банк подписали соглашение на 200 млн долл. для инвестиций в агросектор

Минфин и Всемирный банк подписали соглашение на 200 млн долл. для инвестиций в агросектор

Киев  •  УНН

 • 23954 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Всемирный банк и Министерство финансов подписали соглашение о привлечении 200 миллионов долларов на проект ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.

"Сегодня министр финансов Оксана Маркарова и директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подписали соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по проекту "Программа "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины", сумма займа по которому составляет 200 млн долл. США", - сообщили в ведомстве.

Привлечение займа, как отмечается, позволит:

  • создать и запустить Государственный аграрный реестр,
  • провести инвентаризацию земель госсобственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр,
  • разработать методологию разработки планов землепользования для ОТО,
  • провести спутниковое картографирование территории Украины,
  • усилить систему госконтроля на госгранице Украины с учетом требований ЕС и мировых практик,
  • разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

"Украина... требует таких проектов, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли. Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора", - отметила Маркарова.

Ранее в НБУ указали, что банковская система готова к работе с земельным рынком.

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