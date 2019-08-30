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За сім місяців до збанкрутілих банків надійшло майже п’ять млрд грн

За сім місяців до збанкрутілих банків надійшло майже п’ять млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. З січня по липень 2019 року на рахунки банків-банкрутів надійшло 4,9 мільярдів гривень. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Із коштів, що надійшли, левову частку складають надходження від продажу активів банків — 4,1 мільярди гривень. Ще 630 мільйонів — у вигляді погашених кредитів. Дещо менше коштів надійшло від оренди майна та погашення цінних паперів — 83 мільйони і 16 мільйонів гривен відповідно.

Також на сайті Фонду є статистика тільки за липень: “За липень 2019 року надходження до неплатоспроможних банків становили 532,5 млн грн, з яких 324,8 млн грн — від продажу активів цих банків”.

Найбільше коштів у липні надійшло до “Дельта банку”, на другому місці “КБ “Надра”, а на третьому — “ВіЕйБі Банк”.

Раніше УНН писав про те, що Світовий банк інвестує в агросектор України двісті мільйонів долларів.

Українські Національні Новини

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