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4 марта, 15:53 • 115098 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102908 просмотра

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За разрушение знака "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская" будут судить рецидивиста

За разрушение знака "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская" будут судить рецидивиста

Киев  •  УНН

 • 13462 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Обвинительный акт по ранее судимому мужчине за разрушение знака "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская" направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

"6 июля 2020 года в вечернее время суток ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разрушил знак "Украина", который расположен вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении жителя Станично-Луганского района по факту совершения хулиганских действий направлен в суд по ч. 3 ст. 296 УК Украины. Мужчине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Луганской области пьяный мужчина вблизи местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег .

Украинские Национальные Новости

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