За разрушение знака "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская" будут судить рецидивиста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Обвинительный акт по ранее судимому мужчине за разрушение знака "Украина" вблизи КПВВ "Станица Луганская" направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"6 июля 2020 года в вечернее время суток ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разрушил знак "Украина", который расположен вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвинительный акт в отношении жителя Станично-Луганского района по факту совершения хулиганских действий направлен в суд по ч. 3 ст. 296 УК Украины. Мужчине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Луганской области пьяный мужчина вблизи местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег .