За руйнування знаку "Україна" поблизу КПВВ "Станиця Луганська" судитимуть рецидивіста

“6 липня 2020 року у вечірній час доби раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, умисно зруйнував знак “Україна”, що розташований поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно мешканця Станично-Луганського району за фактом вчинення хуліганських дій направлено до суду за ч. 3 ст. 296 КК України. Чоловіку загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у Луганській області п’яний чоловік поблизу місцевого магазину зняв державний прапор з флагштоку та публічно його спалив.