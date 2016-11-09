За год в Украине утилизируется лишь 5% опасных отходов - нардеп

"В этой области однозначно нужно навести порядок, потому что у многих есть лицензии, а работы никто не выполняет. А не выполняет по той причине, что не имеют ни оборудования, ни желания это делать. Декларируются десятки тысяч тонн, что они могут переработать, а реально могут переработать тонну или две, я имею в виду вредных и опасных отходов. Поэтому однозначно нужно в этом порядок наводить ", - подчеркнул нардеп.

В Верховной Раде, по словам А.Дирива, зарегистрирован законопроект, который предусматривает урегулирование ситуации в сфере обращения с опасными отходами.

"В законе будет прописано четко, какое оборудование должно быть для вредных и опасных отходов. Этот законопроект внесен, но он фактически еще не рассматривался комитетом, там еще будут определенные правки ", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Комитета ВР убежден, что сферу необходимо очистить от недобросовестных компаний.

"Это должна быть не" шарашкина контора ", которая сегодня получила лицензию, взяла средства для переработки и на завтра все завершилось. Это должны быть долгосрочные проекты, которые готовы работать. И действительно наводить порядок. Ибо сегодня в Украине есть десятки тысяч тонн опасных отходов, средства на это идут, а реального результата нет. Если посмотреть по статистике, то в год перерабатывается 3 - 5% из того, что должно перерабатываться ", - пояснил А.Дирив.

По словам заместителя председателя Комитета ВР, указанный законопроект может быть принят уже до конца этого года.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами. По данным ведомства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов только 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.

Как ранее сообщал УНН, в парламенте уже подготовили соответствующие законодательные изменения, а именно предусмотрели предоставление полномочий Минприроды на проведение долицензийних проверок. Теперь необходимо, чтобы парламентское большинство их поддержала .