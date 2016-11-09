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За рік в Україні утилізовується лише 5% небезпечних відходів - нардеп

За рік в Україні утилізовується лише 5% небезпечних відходів - нардеп

Київ • УНН

 • 8763 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Законодавство щодо поводження з небезпечними відходами необхідно змінювати, зокрема посилювати вимоги до видачі ліцензій підприємствам, що працюють у цій сфері. Про це у коментарі УНН повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Дирів.

“У цій царині однозначно потрібно навести порядок, тому що у багатьох є ліцензії, а роботи ніхто не виконує. А не виконує по тій причині, що не мають ні обладнання, ні бажання це робити. Декларуються десятки тисяч тонн, що вони можуть переробити, а реально можуть переробити тону чи дві, я маю на увазі шкідливих і небезпечних відходів. Тому однозначно потрібно у цьому порядок наводити”, — наголосив нардеп.

У Верховні Раді, за словами А.Диріва, зареєстровано законопроект, який передбачає врегулювання ситуації у сфері поводження з небезпечними відходами.

“У законі буде прописано чітко, яке обладнання повинно бути для шкідливих і небезпечних відходів. Цей законопроект внесений, але він фактично ще не розглядався комітетом, там ще будуть певні правки”, — наголосив він.

Заступник голови Комітету ВР переконаний, що сферу необхідно очистити від недобросовісних підприємств.

“Це повинна бути не „шарашкіна контора“, яка сьогодні отримала ліцензію, взяла кошти для переробки і на завтра все завершилося. Це мають бути довготривалі проекти, які готові працювати. І справді наводити лад. Бо на сьогодні в Україні є десятки тисяч тонн небезпечних відходів, кошти на це йдуть, а реального результату немає. Якщо подивитися по статистиці, то в рік переробляється 3 — 5% з того, що мало б перероблятися”, — пояснив А.Дирів.

За словами заступника Голови Комітету ВР, вказаний законопроект може бути прийнято вже до кінця цього року.

Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів анонсував перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. За даними відомства, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.

Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.

Як раніше повідомляв УНН, у парламенті вже підготували відповідні законодавчі зміни, а саме передбачили надання повноважень Мінприроди на проведення доліцензійних перевірок. Тепер необхідно, аби парламентська більшість їх підтримала.

Українські Національні Новини

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