За год население в Украине задолжало за коммуналку 55,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За прошлый год задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 55,6 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Так, на конец декабря 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 26,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 16,7 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии - 4,8 млрд грн.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2018 года составляли 2292,8 грн.
В декабре 2018 года населения за ЖКУ уплатило 10,7 млрд грн (58,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,2 млрд грн (120,5% 1).
Напомним, на 29 января 2019 года задолженность предприятий, получающих газ от "Нафтогаза" на льготных условиях, составила 57,5 млрд гривен.
На конец октября 2018 года задолженность населения за поставки природного газа составила 18 млрд грн без учета временно неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма.