В Україні населення заборгувало за газ 18 млрд грн

Також, як зазначили у відомстві, на кінець жовтня населення заборгувало за централізоване опалення та постачання гарячої води – 10,2 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії – 4,0 млрд грн.

Як вказується, у жовтні українці сплатили за житлово-комунальні послуги – 5,4 млрд грн, що становить 77,5% від потреби.

Нагадаємо, на кінець серпня заборгованість населення Києва з оплати електроенергії становила 260,8 млн грн.

Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня "Нафтогаз" назвав ціну газу для населення. За даними НАК, кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 грн за 1 тис. куб. м, для підприємств ТКЕ - 8 361,85 грн за 1 тис. куб. м.

Як розповіли у прес-службі, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становитиме 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ, але ця ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу та ПДВ на ці операції.