Население Украины задолжало за газ 18 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине на конец октября задолженность населения за поставки природного газа составила 18 млрд грн без учета временно неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.
Также, как отметили в ведомстве, на конец октября население задолжало за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 10,2 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии - 4,0 млрд грн.
Как указывается, в октябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги - 5,4 млрд грн, что составляет 77,5% от потребности.
Напомним, на конец августа задолженность населения Киева с оплаты электроэнергии составила 260,8 млн грн.
Как сообщал УНН, в конце октября "Нафтогаз" назвал цену газа для населения. По данным НАК, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн за 1 тыс. куб. м, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 грн за 1 тыс. куб. м.
Как рассказали в пресс-службе, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составит 7 482,61 грн с учетом НДС, но эта цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции.