Заборгованість перед “Нафтогазом” складає майже 60 млрд грн

“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 57,5 млрд грн (зменшення на 6,3 млрд грн, або 9,9% за тиждень)”, — зазначають у відомстві.

Так у відомстві додають, що за останній тиждень виробники тепла зменшили борг на 1 858 млн грн (5,7%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 622 млн грн (17,3%), регіональні газозбутові підприємства — на 3 859 млн грн (13,9%).

Від такт саном на 29 січня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК “Нафтогаз України” складає близько 33,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 2 481 млн грн (6,9%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 3 859 млн грн (13,9%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 505 тис. грн та складає близько 2,9 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради “Київтеплоенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 965 млн грн (25,9%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 2,8 млрд грн.

Раніше УНН повідомляв, “Нафтогаз” запевнив у достатніх запасах газу на опалювальний сезон.