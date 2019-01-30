Задолженность перед "Нафтогазом" составляет почти 60 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 чичня. УНН. По состоянию на 29 января 2019 задолженность предприятий, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях, составляет 57,5 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
“Задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 57,5 млрд грн (уменьшение на 6,3 млрд грн, или 9,9% за неделю)”, — отмечают в ведомстве.
Так в ведомстве добавляют, что за последнюю неделю производители тепла уменьшили долг на 1858 млн грн (5,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 622 млн грн (17,3%), региональные газозбутови предприятия — на 3859 млн грн (13,9%).
От такт саном на 29 января 2019 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 33,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 2481 млн грн (6,9%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 3859 млн грн (13,9%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 505 тыс. Грн и составляет около 2,9 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 965 млн грн (25,9%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 2,8 млрд грн.
Ранее УНН сообщал, что “Нафтогаз” заверил в достаточных запасах газа в отопительный сезон.