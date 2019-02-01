За рік населення в Україні заборгувало за комуналку 55,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За минулий рік заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг становила 55,6 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.
Так, на кінець грудня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 26,4 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 16,7 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії – 4,8 млрд грн.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год), на одного власника особового рахунку в грудні 2018 року становили 2292,8 грн.
У грудні 2018 року населення за ЖКП сплатило 10,7 млрд грн (58,3% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 3,2 млрд грн (120,5%1).
Нагадаємо, станом на 29 січня 2019 року заборгованість підприємств, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах, склала 57,5 мільярдів гривень.
На кінець жовтня 2018 року заборгованість населення за постачання природного газу становила 18 млрд грн без урахування тимчасово непідконтрольних територій Донбасу та окупованого Криму.