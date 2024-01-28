За прошедшие сутки в небе над Украиной наблюдалось некоторое затишье: Игнат назвал причины

За прошедшие сутки в небе над Украиной не наблюдалось большой активности вражеской авиации и средств воздушного нападения, что может быть связано с погодными условиями и задачами, которые враг ставит перед собой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки видно такое затишье. В течение дня в небе не было такой большой активности вражеской авиации, средств воздушного нападения. Это может быть связано с различными причинами: погодными условиями, задачами, которые враг ставит перед собой - сказал Игнат.

Он отметил, что уже под вечер противник нанес удар ракетами, летящими по баллистической траектории:

Искандер-М", ракеты С-300, а также 8 ударными БпЛА. "4 из них (БпЛА - ред.) удалось уничтожить. Многие спрашивают почему не больше. Есть разные обстоятельства, есть разные направления, где удается уничтожать больше. Где-то не удается. Это связано с тем, что враг направил "шахеды" по прифронтовой территории - добавил Игнат.

Напомним,

В ночь на воскресенье, 28 января, украинские военные уничтожили четыре вражеских дрона типа шахед.