Протягом минулої доби в небі над Україною спостерігалося певне затишшя: Ігнат назвав причини

Протягом минулої доби в небі над Україною не спостерігалося великої активності ворожої авіації та засобів повітряного нападу, що може бути пов’язано з погодними умовами та завданнями, які ворог ставить перед собою.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає УНН.

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Протягом минулої доби видно таке затишшя. Протягом дня в небі не було такої великої активності ворожої авіації, засобів повітряного нападу. Це може бути пов’язане з різними причинами: погодними умовами, завданнями, які ворог ставить перед собою

Він зазначив, що вже під вечір противник завдав удару ракетами, що летять по балістичній траєкторії:

Іскандер-М", ракети С-300, а також 8 ударними БпЛА. "4 з них (БпЛА - ред.) вдалося знищити. Багато запитують чому не більше. Є різні обставини, є різні напрямки, де вдається знищувати більше. Десь не вдається. Це пов’язано з тим, що ворог спрямував "шахеди" по прифронтовій території