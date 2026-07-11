За прошедшие сутки россияне убили 7 жителей Донетчины - ОВА
Киев • УНН
За 10 июля на Донетчине из-за обстрелов погибли 7 человек, 21 получил ранения. Данные без учета Мариуполя и Волновахи.
За минувшие сутки 10 июля в результате обстрелов погибли 7 человек в Донецкой области. Еще 21 человек в области за сутки получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
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За 10 июля россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Беленьком и 2 в Краматорске. Еще 21 человек в области за сутки получили ранения
Он отметил, что общее количество жертв россиян в Донецкой области приведено без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
В результате российской атаки на Киев пострадало 10 человек, из них 1 ребенок.