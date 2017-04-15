За правопорядком в Кропивницком на Пасхальные праздники будут следить более 570 полицейских
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В ночь на 16 апреля в 273 церквях Кировоградской обл. будет происходить праздничное Богослужение. По предварительным данным, участие в нем примут более 100 тыс. Граждан. На прилегающих к религиозным сооружений территориях за соблюдением правопорядка будут следить более 570 полицейских. Об этом сообщили в ГУ ЧП в области, сообщает УНН.
Непосредственно в областном центре запланировано проведение соответствующих мероприятий в 17 церквях, с участием почти 16 тыс. Местных жителей. Более 100 сотрудников полиции будут привлечены к охране общественного порядка и безопасности.
Полицейские обращаются к гражданам с просьбой не допускать нарушений порядка, а также проявлять бдительность, особенно в местах массового пребывания людей.
“Если вы заметили оставленные без присмотра вещи, подозрительные предметы или лиц, поведение которых вызывает подозрение относительно возможного совершения ими противоправных действий, немедленно информируйте об этом органы полиции”, — полиция.
Напомним, 14 апреля УНН сообщал, что на Пасхальные праздники в Киеве патрулировать 1,5 тыс. Правоохранителей .