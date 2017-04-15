За правопорядком у Кропивницькому на Великодні свята слідкуватимуть понад 570 поліцейських
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. У ніч на 16 квітня у 273 церквах Кіровоградської обл. відбуватиметься святкове Богослужіння. За попередніми даними, участь у ньому візьмуть більше 100 тис. громадян. На прилеглих до релігійних споруд територіях за дотриманням правопорядку слідкуватимуть понад 570 поліцейських. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.
Безпосередньо в обласному центрі заплановано проведення відповідних заходів у 17 церквах, за участі майже 16 тис. місцевих жителів. Більше 100 працівників поліції буде залучено до охорони публічного порядку та безпеки.
Поліцейські звертаються до громадян із проханням не допускати порушень порядку, а також виявляти пильність, особливо у місцях масового перебування людей. Якщо ви помітили залишені без нагляду речі, підозрілі предмети чи осіб, поведінка яких викликає підозру щодо можливого вчинення ними протиправних дій, негайно інформуйте про це органи поліції.
Нагадаємо, 14 квітня УНН повідомляв, що на Великодні свята в Києві патрулюватиме 1,5 тис. правоохоронців.