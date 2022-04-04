За предыдущие сутки 2 694 эвакуировали человека-Кирилл Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о количестве людей, которые были эвакуированы за предыдущие сутки. Об этом информирует УНН.
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"Смогли сегодня пройти блокпосты автобусы, которые со вчерашнего дня удерживались русскими военными во Василівкою. 350 Человек из Мариуполя и Бердянска в ближайшее время прибудут в Запорожье", - говорится в сообщении.
Детали
Из Мариуполя до Бердянска - 469 человек добрались на собственном транспорте.
Из Бердянска в Запорожье эвакуационными автобусами запланированными на сегодня - 408 мариупольца.
В Луганской области эвакуированы 1 467 человек с Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной
Напомним
Турция готова выделить судна для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.