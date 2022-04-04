За попередню добу 2 694 евакуйовали людини - Кирил Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко повідомив про кількість людей, які були евакуйовані за попередню добу. Про це інформує УНН.
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"Змогли сьогодні пройти блокпости автобуси, які зі вчорашнього дня утримувалися російськими військовими під Василівкою. 350 людей з Маріуполя та Бердянська найближчим часом прибудуть до Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
Деталі
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