За понедельник предварительно выявлено 10 новых заражений коронавирусом - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По предварительным данным, за понедельник в Украине зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова", передает УНН.
“Мы сегодня по предварительной информации, неподтвержденной ... имеем 10 новых случаев, но эта информация будет уточняться на 9 утра”, — сказал Ляшко.
Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.