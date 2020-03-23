За понеділок попередньо виявлено 10 нових інфікувань коронавірусом - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За попередніми даними, за понеділок в Україні зареєстровано 10 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова", передає УНН.
"Ми маємо сьогодні за попередньою інформацією, непідтвердженою... маємо 10 нових випадків, але ця інформація буде уточнюватись на 9 ранку", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.