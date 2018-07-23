За полгода таможенники зафиксировали нарушений при экспорте леса на 35 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. С начала года таможенники возбудили 39 дел по незаконному перемещению лесоматериалов на 35 млн грн. Об этом сообщил и.о. заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.
“По результатам разоблачения схем незаконного перемещения лесоматериалов специализированными подразделениями таможен ГФС в течение шести месяцев текущего года возбуждено 39 дел на общую сумму 35 млн грн”, — сказал Кривицкий.
Как добавил он, в течение прошлого года открыто 163 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 20 млн грн. В частности, применены взыскания (штрафы и конфискации) на сумму 2,6 млн грн и вынесено решений о закрытии на сумму 9 млн грн.
“За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины. В страны ЕС с начала текущего года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом около 90% экспорта такого товара осуществляется государственными предприятиями — лесными хозяйствами”, — сообщил Кривицкий.
По его словам, экспорт лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, допускается при наличии сертификата о происхождении. Именно поэтому основным риском при вывозе леса-кругляка является внесение недостоверных сведений о характеристиках товара в сертификат о происхождении.
Напомним, Президент Петр Порошенко ветировал закон об усилении ответственности за контрабанду леса-кругляка.