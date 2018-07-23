За полгода таможенники зафиксировали нарушений при экспорте леса на 35 млн грн

“По результатам разоблачения схем незаконного перемещения лесоматериалов специализированными подразделениями таможен ГФС в течение шести месяцев текущего года возбуждено 39 дел на общую сумму 35 млн грн”, — сказал Кривицкий.

Как добавил он, в течение прошлого года открыто 163 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 20 млн грн. В частности, применены взыскания (штрафы и конфискации) на сумму 2,6 млн грн и вынесено решений о закрытии на сумму 9 млн грн.

“За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины. В страны ЕС с начала текущего года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом около 90% экспорта такого товара осуществляется государственными предприятиями — лесными хозяйствами”, — сообщил Кривицкий.

По его словам, экспорт лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, допускается при наличии сертификата о происхождении. Именно поэтому основным риском при вывозе леса-кругляка является внесение недостоверных сведений о характеристиках товара в сертификат о происхождении.

Напомним, Президент Петр Порошенко ветировал закон об усилении ответственности за контрабанду леса-кругляка.