За півроку митники виявили порушень при експорті лісу на 35 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. З початку року митники порушили 39 справ щодо незаконного переміщення лісоматеріалів на 35 млн грн. Про це повідомив в.о. заступника голови ДФС Віктор Кривіцький, передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.
“За результатами викриття схем незаконного переміщення лісоматеріалів спеціалізованими підрозділами митниць ДФС протягом шести місяців поточного року порушено 39 справ на загальну суму 35 млн грн”, — сказав Кривіцький.
Як додав він, протягом минулого року відкрито 163 справи про порушення митних правил на загальну суму 20 млн грн. Зокрема, застосовано стягнень (штрафів та конфіскацій) на суму 2,6 млн грн та винесено рішень про закриття на суму 9 млн грн.
“За минулий рік вивезено понад 1 млн тонн паливної деревини. До країн ЄС з початку поточного року вивезено майже 660 тис. тонн паливної деревини. При цьому близько 90% експорту такого товару здійснюється державними підприємствами — лісовими господарствами”, — повідомив Кривіцький.
За його словами, експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження. Саме тому основним ризиком під час вивезення лісу-кругляку є внесення недостовірних відомостей щодо характеристик товару до сертифікату про походження.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко ветував закон щодо посилення відповідальності за контрабанду лісу-кругляку.