На протяжении полгода в Польшу путешествовали почти 5 млн украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. За последние полгода украинско-польскую границу пересекли почти 5 млн украинцев. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
"Если брать Польшу, то за последние полгода зафиксировано 4 млн 700 тыс. выездов украинских граждан", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в число стран, в которые путешествовали более 100 тыс. украинцев за последние полгода, вошли: Польша, Россия, Венгрия, Египет, Молдова, Турция, Беларусь, Румыния, Словакия, Германия, Италия, Австрия.
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Напомним, в первом квартале 2019 года граждане Украины путешествовали по воздуху в Польшу 145 тысяч раз.