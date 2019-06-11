У першому кварталі року українці 145 тис. разів подорожували літаками до Польщі

"У першому кварталі 2019 року громадяни України подорожували повітрям до Польщі 145 тисяч разів, на 30 тисяч більше, ніж за весь 2016 рік (117 тисяч). У 2017 році українці прилітали до Польщі близько 200 тисяч разів (204 тис.), а в 2018 – 400 тисяч (403 тис.). Можна припустити, що в 2019 році кількість повітряних подорожей громадян України до Польщі складе не менше 580 тисяч, або 6% від загальної кількості візитів українців до Польщі", - повідомили у ГО.



Крім того зазначається, що вже другий рік поспіль триває падіння кількості перетинів кордону на автомобілі на найбільш завантаженій польській ділянці.



Як повідомляв УНН, з початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.