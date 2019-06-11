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В первом квартале года украинцы 145 тыс. раз путешествовали самолетами в Польшу

Киев • УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В первом квартале 2019 года граждане Украины путешествовали воздухом в Польшу 145000 раз. Об этом сообщили в пресс-службе ОО "Европа без барьеров", передает УНН.

В первом квартале года украинцы 145 тыс. раз путешествовали самолетами в Польшу

"В первом квартале 2019 года граждане Украины путешествовали воздухом в Польшу 145000 раз, на 30 000 больше, чем за весь 2016 (117000). В 2017 году украинцы прилетали в Польше около 200 000 раз (204 тыс.), а в 2018 - 400000 (403 тыс). Можно предположить, что в 2019 году количество воздушных путешествий граждан Украины в Польшу составит не менее 580 000, или 6% от общего количества визитов украинцев в Польшу", - сообщили в ГО.

Кроме того отмечается, что уже второй год подряд продолжается падение количества пересечений границы на автомобиле на наиболее загруженной польском участке.

Как сообщал УНН, с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42600000 поездок в страны Евросоюза.

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