Упродовж півроку до Польщі подорожували майже 5 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. За останні півроку українсько-польський кордон перетнули майже 5 млн українців. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України.
"Якщо брати Польщу, то за останні півроку зафіксовано 4 млн 700 тис. виїздів українських громадян", - повідомили у пресслужбі.
Крім того, до числа країн, у які подорожували більш ніж 100 тис. українців за останні півроку, увійшли: Польща, Росія, Угорщина, Єгипет, Молдова, Туреччина, Білорусь, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Австрія.
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Нагадаємо, у першому кварталі 2019 року громадяни України подорожували повітрям до Польщі 145 тисяч разів.