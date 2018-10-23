За полгода 7% всего украинского экспорта ушло в Польшу

"Украинцы делают чрезвычайное вклад в польскую экономику. Конечно, они всегда имеют возможность применить свои навыки, свои знания в Украине. Я очень надеюсь, что и польские инвестиции придут в Украину", - сказал министр.

По его словам, торговля между двумя странами развивается очень стремительно.



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"У нас круто развивается торговля с Польшей, как с одной другой страной Европейского Союза. За 6 месяцев этого года 7% всего украинского экспорта ушло в Польшу. Но нам надо дать толчок, мы разговариваем совместно про инвестиционные форумы, о новых инвестиционных возможностях", - отметил он.



Как сообщал УНН, в январе-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Украина нарастила экспорт на 12,4% - до почти 31 млрд долл., импорт на 16,1% - около 36 млрд долл.