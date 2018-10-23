За півроку 7% всього українського експорту пішло до Польщі

"Українці роблять надзвичайний внесок до польської економіки. Звичайно, вони завжди мають можливість застосувати свої навички, свої знання в Україні. Я дуже сподіваюсь, що і польські інвестиції прийдуть в Україну", - сказав міністр.

За його словами, торгівля між двома країнами розвивається надзвичайно стрімко.



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"У нас суперово розвивається торгівля з Польщею, як із жодною іншою країною Європейського Союзу. За 6 місяців цього року 7% всього українського експорту пішло до Польщі. Але нам треба надати поштовх, ми розмовляємо спільно про інвестиційні форуми, про нові інвестиційні можливості", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, у січні–серпні цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року Україна наростила експорт на 12,4% - до майже 31 млрд дол., імпорт на 16,1% - близько 36 млрд дол.