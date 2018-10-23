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За півроку 7% всього українського експорту пішло до Польщі

За півроку 7% всього українського експорту пішло до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За 6 місяців поточного року 7% всього українського експорту пішло до Польщі. Про це на спільній прес-конференції Міністрів закордонних справ України і Польщі заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Українці роблять надзвичайний внесок до польської економіки. Звичайно, вони завжди мають можливість застосувати свої навички, свої знання в Україні. Я дуже сподіваюсь, що і польські інвестиції прийдуть в Україну", - сказав міністр.

За його словами, торгівля між двома країнами розвивається надзвичайно стрімко.

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"У нас суперово розвивається торгівля з Польщею, як із жодною іншою країною Європейського Союзу. За 6 місяців цього року 7% всього українського експорту пішло до Польщі. Але нам треба надати поштовх, ми розмовляємо спільно про інвестиційні форуми, про нові інвестиційні можливості", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, у січні–серпні цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року Україна наростила експорт на 12,4% - до майже 31 млрд дол., імпорт на 16,1% - близько 36 млрд дол.

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