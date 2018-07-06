За полгода 15 украинцев стали миллионерами "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Игроки лотереи "Лото-Забава" продолжают активно выигрывать денежные призы: за полгода миллионерами и мультимиллионерами стали пятнадцать украинцев, передает УНН со ссылкой на данные оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
Первыми счастливчиками в этом году стали игроки из Киева и Белой Церкви. Отметим, что обоим украинцам повезло выиграть по миллиону гривен в один день - 14 января.
А совсем недавно - 1 июля, в "Лото-Забава" был сорван пятнадцатый по счету миллионный приз. Счастливчик приобрел выигрышный билет в Киеве.
В течение 6 месяцев этого года ряд миллионеров приезжал в студию "Лото-Забава" поделиться впечатлениями от выигрыша и планами на денежные призы.
Большинство призеров мечтает о новом жилье, хорошем отдыхе. Наряду с этим есть и те украинцы, кто принял решение сэкономить выигранные средства на оплату обучения детей.
Напомним, Национальным Реестром Рекордов Украины "Лото-Забава" была признана рекордсменом по количеству миллионеров среди игроков в украинскую лотерею. На сегодняшний день их количество составляет уже 294 человек.