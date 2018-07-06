За півроку 15 українців стали мільйонерами "Лото-Забава"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Гравці лотереї "Лото-Забава" продовжують активно вигравати грошові призи: за півроку мільйонерами та мультимільйонерами стали п'ятнадцять українців, передає УНН з посиланням на дані оператора державних лотерей "М.С.Л.".
Першими щасливчиками цього року стали гравці з Києва та Білої Церкви. Зазначимо, що обом українцям пощастило виграти по мільйону гривень в один день — 14 січня.
А зовсім нещодавно — 1 липня, у “Лото-Забава” був зірваний п’ятнадцятий за рахунком мільйонний приз. Щасливчик придбав виграшний білет у Києві.
Протягом 6 місяців цього року низка мільйонерів приїжджала у студію “Лото-Забава” поділитися враженнями від виграшу та планами на грошові призи.
Більшість призерів мріє про нове житло, гарний відпочинок. Поряд з цим є й ті українці, хто прийняв рішення заощадити виграні кошти на оплату навчання дітей.
Нагадаємо, Національним Реєстром Рекордів України “Лото-Забава” була визнана рекордсменом за кількістю мільйонерів серед гравців в українські лотереї. На сьогоднішній день їх кількість складає вже 294 особи.