За півроку 15 українців стали мільйонерами "Лото-Забава"

Першими щасливчиками цього року стали гравці з Києва та Білої Церкви. Зазначимо, що обом українцям пощастило виграти по мільйону гривень в один день — 14 січня.

А зовсім нещодавно — 1 липня, у “Лото-Забава” був зірваний п’ятнадцятий за рахунком мільйонний приз. Щасливчик придбав виграшний білет у Києві.

Протягом 6 місяців цього року низка мільйонерів приїжджала у студію “Лото-Забава” поділитися враженнями від виграшу та планами на грошові призи.

Більшість призерів мріє про нове житло, гарний відпочинок. Поряд з цим є й ті українці, хто прийняв рішення заощадити виграні кошти на оплату навчання дітей.

Нагадаємо, Національним Реєстром Рекордів України “Лото-Забава” була визнана рекордсменом за кількістю мільйонерів серед гравців в українські лотереї. На сьогоднішній день їх кількість складає вже 294 особи.