За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  41214 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  44881 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  58490 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  53309 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  88510 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  119240 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117636 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118470 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  174304 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107058 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

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В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

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Энергоблок Хмельницкой АЭС после на ремонта вывели на максимальную мощность

Энергоблок Хмельницкой АЭС после на ремонта вывели на максимальную мощность

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Закрыли в гараже, били и требовали 10 тыс. долларов: сообщено о подозрении группе похитителей на Киевщине

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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Четвероногий собрат: военные собирают на лечение служебной собаки, раненой во время обстрела

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  174304 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  447396 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  419446 просмотра

За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

В 1 квартале в Государственный бюджет Украины было уплачено 136,8 млрд гривен таможенных платежей, а Налоговая служба перечислила в сводный бюджет 401,5 млрд гривен.

Экономика •   •  9490 просмотра
За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Кабинет Министров одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Экономика •   •  10704 просмотра
Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

18 украинцев подали заявления на возмещение в Реестр убытков от российской агрессии в течение первого часа его работы.

Война •   •  11573 просмотра
Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

Из-за технических проблем комплексы самообслуживания на станциях киевского метрополитена временно не работают, но пассажиры могут оплачивать проезд транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой", бесконтактной банковской картой, или с помощью мобильных приложений ApplePay и Google Pay.

Киев •   •  10086 просмотра
В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

Энергоблок Хмельницкой АЭС после на ремонта вывели на максимальную мощность

Энергоблок Хмельницкой АЭС вышел на максимальную мощность после досрочного проведения восстановительного ремонта, что было крайне важно, учитывая постоянные атаки на энергосистему Украины.

Война •   •  11586 просмотра
Энергоблок Хмельницкой АЭС после на ремонта вывели на максимальную мощность

Закрыли в гараже, били и требовали 10 тыс. долларов: сообщено о подозрении группе похитителей на Киевщине

Четверо человек похитили мужчину, избили его и требовали $10 000, закрыв в гараже в Киевской области, но жертве удалось сбежать и сообщить об инциденте правоохранителям, в результате чего подозреваемым было предъявлено обвинение и им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Киев •   •  10483 просмотра
Закрыли в гараже, били и требовали 10 тыс. долларов: сообщено о подозрении группе похитителей на Киевщине

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

ООО "Львовский арсенал" обращается к министру обороны Украины с просьбой посодействовать разрешению ситуации с поставками минометных мин, закупленных по контракту с Министерством обороны, которые сейчас находятся в Словакии.

Война •   •  41214 просмотра
Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Четвероногий собрат: военные собирают на лечение служебной собаки, раненой во время обстрела

Бойцы 97-го отдельного механизированного батальона собирают средства на лечение служебной собаки Лео, который получил осколочные ранения и перелом бедренной кости во время вражеского обстрела во время выполнения боевого задания.

Война •   •  11933 просмотра
Четвероногий собрат: военные собирают на лечение служебной собаки, раненой во время обстрела

Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы

Пятеро сообщников организованной группировки по поддельным документам переправили через украинскую границу в Европу лесоматериалы на сумму почти 43 миллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  10032 просмотра
Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы

Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль

Министерство здравоохранения проверило более 53 000 медико-экспертных дел военно-врачебных комиссий, зафиксировав нарушения и предоставив рекомендации, и планирует проводить регулярные проверки, следующая волна которых начнется в апреле.

Общество •   •  12082 просмотра
Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль