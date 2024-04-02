За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

С января по март Государственная таможенная служба перечислила в бюджет 136,8 млрд гривен, а Налоговая служба перечислила в сводный бюджет 401,5 млрд гривен. Об этом УНН пишет по данным Налоговой и Таможенной службы.

Детали

За период с января по март 2024 года в Государственный бюджет Украины было уплачено 136,8 млрд гривен таможенных платежей. Это превышает ожидаемые поступления в государственную казну на 106,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, фактические поступления в бюджет выросли на 35,6%, что составляет 35,9 миллиарда гривен.

Только за март в Государственный бюджет было уплачено 49,7 миллиарда гривен таможенных платежей.

Что касается Налоговой, то за первый квартал этого года в Государственный бюджет от нее поступило 303,7 млрд грн, а в местные бюджеты еще почти 97,8 млрд грн.

При этом сальдо в общий фонд государственного бюджета в январе - марте 2024 года составили 280 млрд грн. На счета плательщиков возмещено 32,7 млрд грн НДС.

Таким образом за первый квартал общие сборы от Налоговой и Таможенной служб в государственный и местные бюджеты составляют 538,3 млрд гривен

Напомним,

Согласно последним подсчетам Министерства финансов Украины, в марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

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