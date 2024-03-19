Минфин: расходы госбюджета в феврале составили более 270 млрд грн

В феврале расходы госбюджета составили 274,6 млрд гривен, в начале года эта сумма составляет 424,8 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетностии Государственной казначейской службы Украины, пишет УНН.

За период январь-февраль 2024 года, сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 424,8 млрд грн. В феврале эта сумма составляла 274,6 млрд грн.

Больше всего расходов направлено на :

на оплату труда с начислениями - 179,9 млрд грн (в том числе в феврале - 104 млрд грн) или 42,3 % от общего объема расходов, потраченных за январь - февраль 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 137,4 млрд грн (в феврале - 80 млрд грн);

на оплату использование товаров и услуг 55 млрд грн (в феврале - 45,8 млрд грн) или 13% от общего объема расходов. В том числе: для поддержки Вооруженных Сил Украины - 21,7 млрд грн. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

22,3 млрд грн - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения; -социальное обеспечение - 89,5 млрд грн (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале - 47,6 млрд грн) или 21,1% от общего объема расходов. В том числе: - 42,5 млрд грн было передано в Пенсионный фонд для обеспечения выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям. - Министерство социальной политики получило 23 млрд грн для социальной защиты детей и семей, поддержки граждан в сложных обстоятельствах и помощи малообеспеченным семьям.

Также, 9,4 млрд грн было выделено Министерством социальной политики на выплату жилищных субсидий и льгот для граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива. - 35,6 млрд грн - на обслуживание государственного долга (в феврале - 26,1 млрд грн) или 8,4% от общего объема;

23,7 млрд грн - на трансферты местным бюджетам (в феврале - 11,9 млрд грн) или 5,6% от общего объема.

Напомним,

Правительство планирует сократить количество вакантных должностей в государственных органах почти на 19,3 тысячи, чтобы уменьшить расходы и предотвратить завышение зарплат из-за избытка вакантных должностей.