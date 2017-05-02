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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За первые два месяца 2017 населения Черкасской обласи сократилось почти на 2 тыс. человек

Киев • УНН

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ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 2 мая. УНН. В течение января-февраля 2017 численность населения Черкасской области уменьшилась на 1743 человека и, по оценке, на 1 марта 2017 составляла 1229,5 тыс. человек, сообщили УНН-Центр в ГУ статистики в Черкасской области.

За первые два месяца 2017 населения Черкасской обласи сократилось почти на 2 тыс. человек

По месту жительства населения распределилось следующим образом: городского населения — 699,3 тыс. человек и сельского — 530,2 тыс. человек.

За счет превышения числа умерших над родившимися численность населения сократилась на 2108 человек, за счет миграционного прироста населения увеличилось на 365 человек.

Количество умерших превысило в 2,3 раза количество живорожденных: на 100 умерших — 43 живорожденных.

Украинские Национальные Новости

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