За первые два месяца 2017 населения Черкасской обласи сократилось почти на 2 тыс. человек
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 2 мая. УНН. В течение января-февраля 2017 численность населения Черкасской области уменьшилась на 1743 человека и, по оценке, на 1 марта 2017 составляла 1229,5 тыс. человек, сообщили УНН-Центр в ГУ статистики в Черкасской области.
По месту жительства населения распределилось следующим образом: городского населения — 699,3 тыс. человек и сельского — 530,2 тыс. человек.
За счет превышения числа умерших над родившимися численность населения сократилась на 2108 человек, за счет миграционного прироста населения увеличилось на 365 человек.
Количество умерших превысило в 2,3 раза количество живорожденных: на 100 умерших — 43 живорожденных.