За первые два месяца 2017 населения Черкасской обласи сократилось почти на 2 тыс. человек

По месту жительства населения распределилось следующим образом: городского населения — 699,3 тыс. человек и сельского — 530,2 тыс. человек.

За счет превышения числа умерших над родившимися численность населения сократилась на 2108 человек, за счет миграционного прироста населения увеличилось на 365 человек.

Количество умерших превысило в 2,3 раза количество живорожденных: на 100 умерших — 43 живорожденных.