За перші два місяці 2017 р. населення Черкащини скоротилось майже на 2 тис. осіб

За місцем проживання населення розподілилось таким чином: міського населення — 699,3 тис. осіб та сільського — 530,2 тис. осіб.

За рахунок перевищення кількості померлих над народженими чисельність населення скоротилась на 2108 осіб, за рахунок міграційного приросту населення збільшилось на 365 осіб.

Кількість померлих перевищила у 2,3 раза кількість живонароджених: на 100 померлих — 43 живонароджених.