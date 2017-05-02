За перші два місяці 2017 р. населення Черкащини скоротилось майже на 2 тис. осіб
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 2 травня. УНН. Упродовж січня-лютого 2017 року чисельність наявного населення Черкаської області зменшилась на 1743 особи і, за оцінкою, на 1 березня 2017 р. становила 1229,5 тис. осіб, повідомили УНН-Центр у ГУ статистики у Черкаській області.
За місцем проживання населення розподілилось таким чином: міського населення — 699,3 тис. осіб та сільського — 530,2 тис. осіб.
За рахунок перевищення кількості померлих над народженими чисельність населення скоротилась на 2108 осіб, за рахунок міграційного приросту населення збільшилось на 365 осіб.
Кількість померлих перевищила у 2,3 раза кількість живонароджених: на 100 померлих — 43 живонароджених.